Ирвайн, США, , 11:06 — REGNUM

В массовой многопользовательской ролевой игре World of Warcraft стартовала работа обновления «Возвращение Азшары». Благодаря чему игроки могут отправиться в путешествие по подводному городу Назжатару. Об этом говорится в ролике на YouTube-канале игры 26 июня.

В новом сюжетном трейлере королева наг Азшара атакует флот Орды и Альянса (игровые фракции в World of Warcraft) и утаскивает его на дно океана. Теперь героям Азерота открывается новая подводная локация Назжатар, полная опасных врагов и редкого снаряжения.

Помимо Назжатара в «Возвращении Азшары» появится остров Мехагон, традиционные доспехи для гномов и тауренов, множество новых предметов снаряжения и обновлённая система улучшения транспорта. «Возвращение Азшары» уже доступно на всех серверах игры.

Ранее разработчики из Blizzard Entertainment сообщили, что русскоязычные геймеры получат отдельный сервер для классической версии World of Warcraft. Остальные игроки будут путешествовать по Азероту при помощи общих серверов. Исключение было сделано из-за кириллицы. У русскоязычных геймеров будет отдельный игровой клиент.