Москва, , 10:47 — REGNUM

Совершенно непонятно, какие новости ВЦИОМ артикулировал для респондентов как «фейковые», а какие — нет. Впрочем, это и не особо важно. Вывод о том, что старшее поколение более критично, неоднозначен. На мой взгляд, это не совсем так, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Более оппозиционно и критично настроена к нынешнему режиму власти именно молодежь. Тут же нас убеждают в том, что мудрость и опыт важнее. Быть может, и так, но с мудростью и опытом приходит конформизм. Приходит принятие социальной несправедливости. К тому же, современность префигуративна: ритм развития общества таков, что очень часто взрослым приходится учиться у молодежи, а не наоборот.

«Повторюсь еще раз: я не доверяю опросам ВЦИОМ. Они встроены в политическую повестку и выступают инструментом артикуляции запросов власти в части формирования общественного мнения. К тому же уровень доверия СМИ в стране также далеко не на самом высоком уровне», — полагает эксперт.

Общество постепенно приходит к выводу о том, что все СМИ (или почти все) так или иначе манипулирует общественным сознанием. И обратно: растет запрос на качественную аналитику со стороны людей, мнению которых мы доверяем. Людей, которые входят в наш жизненный мир (знакомые, друзья).

«Что касается непосредственно фейк-новостей, то понятно, что навыки критического мышления — это неотъемлемый элемент субъектного самостояния современного человека. В заботах о текущих делах мы далеко не всегда можем это себе позволить. Многое приходится воспринимать без должного критического восприятия.

Для этого нужно сравнивать и верифицировать источники информации, нужно уметь мыслить самостоятельно, критично. Здесь нельзя надеяться на институты (тем более в России, где репутация мало что значит). Здесь нужно надеяться только на самого себя. На свой уровень образования и личностного развития. Этот уровень нужно повышать постоянно», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что каждый второй россиянин, согласно данным опроса, не может отличить достоверные новости от фейков, критичность мышления больше снижена у молодого поколения.

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