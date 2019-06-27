Москва, , 10:41 — REGNUM

Большинство современных молодых людей в России от 18 до 24 лет (42%) в будущем ждут улучшения своей жизни (25−34 года — 33%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Молодежь Дарья Антонова © ИА REGNUM

25% опрошенных в возрасте 18−24 года предполагают, что будут жить так, как сейчас (25−34-летние — 45%). Перемены к худшему ждут 17% молодых людей 18−24 лет (14% — 25−34 года).

В настоящее время довольны той жизнью, которую ведут, более половины опрошенных в возрасте 18−24 лет (58%) и в возрасте 25−34 лет (55%).

Опрос проведён 25 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки, с вероятностью 95%, не превышает 2,5%.

Подробности: Главные отличительные черты современной молодежи — опрос

Как сообщало ИА REGNUM, День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня.

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