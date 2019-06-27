Ыйван, , 10:26 — REGNUM

Сотрудники южнокорейского банка Nonghyup Bank приняли участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи фермерам в сельской местности. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, 26 июня глава банка совместно с сотрудниками посетили фермеров, выращивающих картофель в деревне Вонтхо, расположенной вблизи города Ыйван провинции Кёнгидо.

Известно, что сотрудники IT-отделов банка занимались прополкой и сбором картофеля, а также сбором мусора и камней вокруг и на территории плантации.

«Мы надеемся, что наши сотрудники хотя бы немного помогут фермерам, которым не хватает рабочей силы. Мы продолжим проводить различные волонтерские мероприятия, чтобы снова вдохнуть жизнь в сельское хозяйство», — сообщили представители банка.