Штат Калифорния, США, , 10:18 — REGNUM

В Соединённых Штатах скончался Макс Райт. Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет. Об этом сообщает TMZ. Семья Райта подтвердила его смерть.

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Известно, что долгое время актёр боролся с раком. Диагноз «лимфома» медики поставили ему в 1995 году, после чего наступила длительная ремиссия.

Райт наиболее известен своей ролью приёмного отца Альфа — говорящей инопланетной куклы, которая оказалась на Земле. Сериал шел с 1986 по 1990 год на NBC. Также на счету актёра работы в фильмах «Весь этот джаз», «Свой в доску», «Хватай и беги», «Квантовый скачок», «Буффало Билл».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в США ушёл из жизни продюсер и сценарист Тэд Мамфорд, хорошо известный зрителям по таким сериалам как «Альф» и «Мэш». Ему было 67 лет.