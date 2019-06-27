Туркестан, Казахстан, , 10:21 — REGNUM

Более 5700 боевых снарядов обнаружили саперные подразделения министерства обороны Казахстана в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Отмечается, что в настоящее время в эвакуационных пунктах размещено 13 187 человек, в том числе 7 249 — в Чимкенте, 5 938 — в Туркестанской области.

В управлении здравоохранения Туркестанской области сообщили, что за медицинской помощью обратились 277 жителей Арыси, из них 74 человека госпитализированы.

Напомним, 26 июня в министерстве обороны Казахстана сообщили, что саперные группы министерства обороны обнаружили в Арыси 2500 предметов войскового образца.

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