Москва, , 10:03 — REGNUM

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору качественного и надежного зонта, советы опубликованы 27 июня на сайте организации.

Под зонтом

По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надежнее.

«Самые надежные — зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы», — отметила она.

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При покупке зонта необходимо обратить внимание на наличие или отсутствие люфта в креплениях, а также оценить качество крепления спиц и ткани купола. При открывании зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения, качественный зонт не должен скрипеть или заедать.

Чтобы продлить срок эксплуатации зонта, необходимо, в первую очередь, использовать его только по назначению. Также его нужно правильно сушить: в помещении надо повесить его куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество дало рекомендации по выбору напитков в жару. Так, не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется, скорее, в лечебных целях.

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