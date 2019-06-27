Шадринск, Курганская область, , 10:15 — REGNUM

В городе Шадринске Курганской области по фактам неразмещения сведений в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) к административной ответственности привлечено 14 лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметили в надзорном ведомстве, должностными лицами предприятий ЖКХ допускаются факты неразмещения либо размещения не в полном объёме сведений о характеристиках дома, выполненных работах по ремонту и освоению денежных средств, показаниях прибора учета на Интернет-портале https://dom.gosuslugi.ru.

Тем самым ограничено право неопределенного круга лиц на доступ к информации об управлении многоквартирными домами и финансово-хозяйственной деятельности эксплуатирующих организаций.

По итогам проведённой в мае-июне 2019 года проверки 14 лиц привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 13.19.2 КоАП («Неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»). Одному из них назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, остальным сделано предупреждение.