Хельсинки, , 09:42 — REGNUM

Гражданка России Мира Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк), которая была задержана полгода назад в Финляндии по запросу властей США, экстрадирована в Соединённые Штаты. Об этом сообщил доверенное лицо россиянки Яли Райта.

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По его словам, которые приводит ТАСС, это произошло неделю назад — 20 июня. Ранее Верховный суд Финляндии счёл возможным экстрадировать Тэраду в США, окончательное решение приняло министерство юстиции Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летняя гражданка России Мира Тэрада была задержана в Финляндии в середине декабря 2018 года и помещена в следственный изолятор. Женщина вместе с матерью прилетела из Санкт-Петербурга в Хельсинки на ярмарку, однако в международном аэропорту при прохождении паспортного контроля пограничники сообщили, что на девушку имеется ордер Интерпола по запросу американских властей.

Известно, что американская сторона обвиняет девушку, проживавшую в 2013—2016 годах в Соединённых Штатах, в правонарушениях, связанных с распространением наркотиков и отмыванием денег. Россиянка свою вину отрицает.