Кигали, , 09:41 — REGNUM

Президент Руанды Поль Кагаме проигнорировал серьезные заявления представителей правозащитных организаций в отношении происходящего в стране. Он назвал обвинения правозащитников «беспочвенными» и «забавными», передает телеканал France24 со ссылкой на интервью Кагаме.

Глава государства заявил, что страна уже не та, какой была 25 лет назад, что, по его мнению, отказываются замечать правозащитные организации.

Кагаме призвал ведущих обратить внимание на кризис, связанный с притоком беженцев в Европу. В таком случае власти европейских стран тоже нарушают права человека, считает президент Руанды.

«В Европе нарушаются права человека, когда беженцев массово задерживают и депортируют, оставляя тонуть в Средиземном море, многие другие из них подвергаются домогательствам в вашей стране», — заявил Кагаме.

«Вы думаете, что только вы соблюдаете права человека, а остальные их нарушают. Нет, мы боремся за права и свободы наших граждан лучше, чем вы, хоть вы и называете нашу позицию пренебрежением», — добавил президент Руанды.