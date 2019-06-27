Грозный, , 09:37 — REGNUM

Двое сотрудников правоохранительных ведомств, раненные во время нападения боевика в Грозном, получили ведомственные награды — знаки «За отличие в борьбе против терроризма». Награды им были вручены руководством МВД и Росгвардии по республике, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе МВД по региону.

Инспектор ДПС, капитан полиции Раиль Сафиуллаев и полицейский управления вневедомственной охраны войск Росгвардии, старший сержант полиции Зелимхан Джабраилов находятся в настоящее время на лечении в медсанчасти МВД по Чечне. Оба они получили ранения от рук бандита, напавшего на них с ножом 23 июня.

Чтобы узнать о состоянии их здоровья и вручить ведомственные награды, в медсанчасть прибыли глава МВД по ЧР Руслан Алханов, начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов и начальник управления вневедомственной охраны войск Росгвардии Рамзан Эдилов. Раненых сотрудников полиции и Росгвардии поблагодарили за верность служебному долгу и проявленную храбрость. Пострадавшим от рук бандита была также оказана материальная помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Грозном было совершено нападение на сотрудника ДПС. На улице Шарипова при попытке проверить документы у водителя автомашины Hyundai тот напал на полицейского с ножом. На помощь пришел оказавшийся неподалеку сотрудник Росгвардии. Он тоже был ранен, но успел нейтрализовать нападавшего, которым оказался 22-летний местный житель.

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