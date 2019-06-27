Оренбург, , 09:33 — REGNUM

В Оренбургской области с одного из депутатов регионального Заксобрания и его пособников взыскано более 10 млн рублей ущерба, причинённого бюджету, и более 3 млн рублей в виде процентов за пользование чужими деньгами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее приговор депутату и его двоим пособникам огласил Центральный райсуд Оренбурга. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве, а ещё двое лиц — в пособничестве этому преступлению. Суд установил, что в августе 2014-го — апреле 2015-го эти лица организовали незаконное получение бюджетной субсидии одним из предприятий в качестве компенсации ущерба от засухи 2014 года. Размер субсидии составил 10 млн 650 тыс. рублей.

В интересах государства прокуратура потребовала не только возмещения этого ущерба, но и уплаты процентов за пользование этими деньгами в размере 3 млн 237 тыс. рублей. Оренбургский райсуд удовлетворил этот иск, областной суд также с ним согласился. Решение уже вступило в силу.