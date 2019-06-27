Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM

Фотовыставка в поддержку проведения XXXII Всемирной летней универсиады — 2023 в Екатеринбурге открылась в городском Доме журналистов, сообщает 27 июня пресс-служба Уральского федерального университета.

Организаторами мероприятия выступили федерации самбо, бокса и регби Свердловской области. Эти виды спорта российская сторона предлагает добавить в программу соревнований.

«Мечта любого студента — участвовать в универсиаде, и мечта любого города —принимать у себя универсиаду. Города благодаря этим международным событиям значительно преображаются», — отметил и. о. директора института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

Напомним, подготовка заявочной книги на Универсиаду-2023 завершилась в мае. В первой половине июня прошёл инспекционный визит представителей Международной федерации студенческого спорта. Окончательное решение по выбору места проведения студенческих игр будет объявлено 2 июля в Неаполе на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта.

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