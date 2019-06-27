Москва, , 09:21 — REGNUM

Подрядчиков, привлекаемых для дорожных работ, могут обязать наносить пластиковую разметку, которая является долговечной и соответствует ГОСТ. С таким предложением выступил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев на Госсовете по развитию сети автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения.

Дорожная разметка

«В Общероссийском народном фронте есть проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». С начала года его участники проехали более 40 городов и проверили состояние их дорог. Я хотел обратить внимание на ту часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в которой говорится о безопасности. В докладе рабочей группы очень чётко отмечено, что 53% аварийных случаев происходит там, где есть проблемы с дорожной разметкой», — заявил Развожаев.

Он отметил, что в настоящее время на практике дорожная разметка часто не соответствует ГОСТам.

«Она повторяет судьбу листвы: весной ее как бы нет, за лето она появляется, зеленеет, а к осени желтеет и зимой опять пропадает. Это происходит из-за того, что современная долговечная пластиковая разметка, которая соответствует ГОСТам, не используется. А когда применяется, то это связано с тем, что пытаются понизить цену, а потом сделать максимально дёшево и как-нибудь. Соответственно, этот ГОСТ не выполняется — наносится разметка краской, и она быстро исчезает», — пояснил он.

По его словам, в Чебоксарах, Казани, Нижнем-Новгороде, Иваново, Перми и Ставрополе проблем с разметкой не обнаружено. В этих городах в 2018 году в ходе дорожного ремонта использовали именно пластиковую разметку.

«В других городах ситуация похуже, а где-то значительно хуже. Поэтому есть предложение от наших коллег из проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» — во время начала нового дорожного цикла обязательно нужно сделать так, чтобы соблюдался ГОСТ, когда подрядчики сдают дороги. Это надо особо проконтролировать», — заключил Развожаев. 26 июня в Кремле под председательством президента России, лидера ОНФ Владимира Путина состоялось заседание Госсовета по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. В нём также приняли участие главы регионов и профильные министры.