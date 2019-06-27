Москва, , 09:46 — REGNUM

Довольно удивительно, что отнюдь не сенсационное высказывание — предпочесть раннее рождение ребенка получению образования — озвученное региональным чиновником невысокого ранга, обсуждается достаточно широко, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин.

Френсис Дей. Мать и дитя

По его мнению, тут дело в теме, и в том, что скандальное заявление — рожать или учиться — поставлено жёстко: «или-или».

"И это вполне справедливо. Сегодня почти нет студенток с детьми, а в советское время и немного позже, это считалось нормой. Сегодня создание семьи и уж точно — роды, девушки откладывают, рассчитывая заняться этим, сделав карьерные шаги. И это их выбор, а пожалеют они или нет «потом» — не так важно. В конце концов, ранний брак тоже, как правило, непрочен.

Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин А то, что нет абсолютно никаких возможностей полноценно учиться в вузе с маленькими детьми — это факт. Впрочем, то же касается и работы. Значит, и правда приходится выбирать, и тут уже каждый решает, исходя из своих жизненных установок и идеалов. Поэтому, как по мне, чиновничий совет просто смешон. Думаю, девушки отнесутся к нему так же».

Напомним, совет молодым девушкам рожать как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование, озвучила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина в ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышении рождаемости. Выступая перед молодежью, она назвала неправильной тенденцию, когда молодежь сперва получает образование, а уж потом думает рождении детей.