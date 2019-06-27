Люгде, Германия, , 09:11 — REGNUM

Трое обвиняемых, не менее 40 жертв и более тысячи отдельных преступлений: в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия начинается судебный процесс над подозреваемыми в сексуальном насилии над детьми. Сторона обвинения описала схему действий злоумышленников, передает канал n-tv 27 июня.

По данным прокуратуры, главный обвиняемый, 56-летний Андреас Ф., отрабатывал свою систему годами. На непопулярных сайтах он размещал объявления для матерей-одиночек, предлагая совместный досуг для детей с целью облегчить нагрузку на родителей. В качестве приманки он использовал свою приемную дочь.

Детей злоумышленник приглашал в свой дом на колесах на площадке для кемпинга в Люгде. Доверие к себе он пробуждал при помощи подарков, сладостей, карманных денег, поездок в парки развлечений. Тех, кто мог рассказать о происходящем взрослым, он пугал духами, которые забирают непослушных детей. Знакомые и соседи описывают обвиняемого как приятного человека, относящегося с большим вниманием к детям. Эксперты-психологи отмечают, что такой типаж легко манипулирует наивными людьми и особенно детьми. По мнению следствия, первое преступление обвиняемый совершил в 1990 году.

Осенью 2018 года одна из переночевавших в доме на колесах девочек рассказала о пережитом насилии своей матери. Та обратилась в полицию. Все опрошенные дети описали одни и те же действия со стороны Ф. и двух его сообщников.

Съемки детской порнографии происходили на площадке для кемпинга и в квартире подозреваемого в Штайнхайме. Неопровержимые доказательства — многочисленные фото‑ и видеоматериалы, созданные самим Андреасом Ф. и его сообщниками. Обвинители не сомневаются, что без труда смогут доказать вину всех троих. На судебные слушания отведены десять дней.

Как сообщалоИА REGNUM, согласно отчету следователей, жертвами подозреваемых были дети в возрасте от 3 до 14 лет.