Пенза, , 08:43 — REGNUM

На ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», где в конце мая 2019 года прошла «итальянская забастовка», в день массового пикета для водителей скорой помощи ввели двойной тариф за сверхурочную работу и дополнительное денежное поощрение. Приказ был подписан главврачом 26 июня 2019 года. Об этом сообщается на официальной странице межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приказ Страница Андрея Коновала в соцсетях

«Столкнувшись с отказом водителей скорой помощи от совместительства, работодатель издал приказ не только о сверхурочной работе с двойной оплатой, но и о дополнительном поощрении в 1600 руб. за каждую рабочую смену», — отмечает представитель профсоюза Андрей Коновал на своей странице.

В приказе от 26 июня 2019 года за подписью главврача ГБУЗ Владимира Атякшева говорится, что «в связи с производственной необходимостью вследствие завершения начатой работы и невозможностью сформировать график работы до окончания учетного периода (квартала)» для формирования выездных бригад скорой медицинской помощи на территории Пензы и Пензенской области с согласия водителей привлечь их к сверхурочной работе до 30 июня 2019 года, организовать сбор согласия, произвести оплату сверхурочной работы за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, установить поощрение водителям, привлечённым к сверхурочной работе из расчёта 1600 рублей за 12 отработанных часов.

Приказ Страница Андрея Коновала в соцсетях

Напомним, 27 июня 2019 года в Пензе прошёл массовый пикет работников станции скорой помощи за достойную зарплату, которые призвали коллег из других регионов «встать с колен»:

"Пора прекратить терпеть унижения — наши нищенские зарплаты, бесчеловечные условия труда, отсутствие защиты и элементарного уважения со стороны начальства и чиновников. Если региональные чиновники заявляют, что они не могут и не хотят решать проблемы скорой помощи, пора выносить наши требования на федеральный уровень».

На запястьях участников пикета были повязаны белые бинты в знак поддержки протестной акции.

В конце мая 2019 года в течение 56 часов свыше 200 работников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» провели «итальянскую забастовку». Они требовали от областных властей выполнить 16 пунктов требований, среди которых преобладали пункты о повышении зарплаты до средней по региону с 16−17 тыс. до 26 тыс. рублей, возвращении доплат работникам, включая водителей, об оплате сверхурочных. Власти согласились на переговоры, была создана рабочая группа, но уже в июне стало известно, что они зашли в тупик. Средств на доплаты, которых требуется около 400 млн рублей, не было.

Читайте также: «Врач не должен быть нищим!»: медики Пензы выходят на пикет

Работники станции на митинге заявили, что, если до 28 июня ситуация не прояснится, то с 1 июля будет возобновлена «итальянская» забастовка.

В это же время власти Пензенской области обещают поэтапно повышать зарплату и первый этап «дорожной карты» начнут реализовывать с 10 июля 2019 года, когда начнутся выплаты за июнь.

Читайте также: После пикета: Пензенские власти обещали медикам «поэтапный» рост зарплат