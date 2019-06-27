Париж, 27 июня 2019, 08:46 — REGNUM
Согласно опросу социологической службы Elabe, 69% жителей Франции выступили против внутренних авиаперелетов, если можно добраться на поезде, сообщает Le Figaro.
Депутат Франсуа Руффен представил в начале июня предложение о законопроекте, запрещающем внутренние авиаперелеты, если до того же места назначения можно добраться поездом.
Согласно исследованию, только 18% опрошенных говорят, что против запрета на внутренние авиаперелеты, а 13% воздержались от ответа.
С другой стороны, жители Франции менее охотно отказываются от своих автомобилей, 54% респондентов говорят, что готовы меньше пользоваться машиной или отказаться от нее, но 46% не собираются менять свой образ жизни.
Опрос был проведен 25−26 июня среди более тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.