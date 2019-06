Вашингтон, , 08:37 — REGNUM

Глен Шофилд, известный геймерам по работе над созданием Dead Space и Call of Duty, начнёт разработку новой игры топового уровня. Об этом сообщил сам геймдизайнер в ролике, опубликованном 26 июня на YouTube-канале проекта PlayerUnknown's Battlegrounds.

Глен Шофилд

Шофилд открыл новую студию Striking Distance, которая стала частью PUBG Corporation, её штаб-квартира располагается в городе Сан-Рамон (штат Калифорния, США). Отмечается, что новая игра будет сюжетной и при этом вписанной в мир популярной «королевской битвы» PlayerUnknown's Battlegrounds.

Читайте также: Глава Epic Games: геймеры только выиграют от политики эксклюзивов

Напомним, Шофилд является одним из основателей студий Sledgehammer Games и Visceral Games. Он также работал над таким проектами, как The Lord of the Rings: The Return of the King и Blood Omen 2: Legacy of Kain. Геймдизайнер около девяти лет был сотрудником Activision, он ушел из компании в декабре 2018 года.