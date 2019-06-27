Сургут, Югра, , 09:00 — REGNUM

В Сургуте (ХМАО) дорожники укладывали асфальт прямо на песок. Недобросовестную работу подрядчиков мэрии выявил житель города, который опубликовал в социальных сетях видео о том, как заливают асфальт без предварительной расчистки территории и укладки щебня. Это является нарушением технологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения администрации Сургута.

Сотрудники мэрии проверили сигнал. Факт нарушения технологии укладки асфальта подтвердился. Подрядчика обязали устранить выявленные нарушения за свой счёт. Работники «Северавтодора» отфрезеровали некачественный участок дороги и повторно уложили асфальт.

«Мы провели служебное расследование. Бригада оказалась недостаточно опытной и нарушила нормы укладки асфальта. Они понесли дисциплинарное наказание за случившееся. В нашей компании это впервые. Надеемся, подобное не повторится», — прокомментировал ситуацию заместитель директора по производству филиала №3 АО «ГК «Северавтодор» Роман Бульбинский.

Руководитель местной дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Владимир Вырвикишко отметил, что 2019 году зафиксировано уже 17 случаев нарушений, допущенных дорожниками. Большинство из них незначительны: мелкие трещины, разрушение бортового камня и так далее.