Сургут, Югра, 27 июня 2019, 09:00 — REGNUM
В Сургуте (ХМАО) дорожники укладывали асфальт прямо на песок. Недобросовестную работу подрядчиков мэрии выявил житель города, который опубликовал в социальных сетях видео о том, как заливают асфальт без предварительной расчистки территории и укладки щебня. Это является нарушением технологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения администрации Сургута.
Сотрудники мэрии проверили сигнал. Факт нарушения технологии укладки асфальта подтвердился. Подрядчика обязали устранить выявленные нарушения за свой счёт. Работники «Северавтодора» отфрезеровали некачественный участок дороги и повторно уложили асфальт.
Руководитель местной дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Владимир Вырвикишко отметил, что 2019 году зафиксировано уже 17 случаев нарушений, допущенных дорожниками. Большинство из них незначительны: мелкие трещины, разрушение бортового камня и так далее.