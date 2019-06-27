Париж, , 08:30 — REGNUM

Спустя два месяца после пожара в соборе Нотр-Дам парижская прокуратура закрыла уголовное расследование и открыла дело по факту причинения ущерба по неосторожности из-за нарушения правил безопасности, сообщает Le Figaro.

Собор Парижской Богоматери (cc) Godefroy Paris

«Плохо потушенная сигарета или электрическая неисправность могли стать причиной пожара в соборе Нотр-Дам в Париже 15 апреля», — говорится в заявлении прокуратуры Парижа.

Известно, что в настоящее время нет никаких доказательств в поддержку криминальной гипотезы. Были выявлены определенные неисправности, но до настоящего времени определить причины пожара не удалось. Некоторые гипотезы привлекли внимание исследователей, в том числе о неисправности электросети, теперь предстоит провести более глубокое расследование и экспертную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате серьезного пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам обрушилась кровля, шпиль и почти полностью сгорела верхняя часть здания.

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