Кахама, , 08:19 — REGNUM

Из-за увеличения числа происшествий, связанных с колдовством и предрассудками, в районе Нджиапанда в округе Кахама в Танзании были введены меры по учреждению особой службы охраны. Основными задачами организации станет выявление людей, причастных к колдовству, а также их задержание, передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Глава округа Анамринги Мача сообщил, что увеличение числа колдовских ритуалов оказывает негативное влияние на окружающую среду. В основном действия колдунов включают в себя ритуальные убийства кур и разбрасывание предметов, состоящих из множество различных частей, рассказал Мача. Ритуалы совершаются также и около земельного участка главы округа.

«С давних времен жители этой местности совершают подобное. Может быть, когда я говорю об этом, люди считают, что дело касается только главы округа, но это не так, это и их земля тоже, и мы все вместе сталкиваемся с ее загрязнением», — заявил Мача.

Он выразил свое твердое намерение бороться с колдовством и предрассудками, несмотря на то, что многих жителей развеселили введенные меры. Они считают, что даже с учреждением регулярных патрулей у главы округа не получится задержать колдунов.