Москва, , 07:55 — REGNUM

Сегодня, 27 июня, президент РФ Владимир Путин посетит международный военно-технический форум «Армия-2019», который проходит в парке «Патриот» в Алабино, сообщается на сайте Кремля.

Президент ознакомится с экспозициями инновационных разработок в военной области и образцы высокотехнологичной военной спецтехники.

Также Путин примет участие в церемонии обмена соглашениями, подписанными в рамках форума.

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Как сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 2015 года. В форуме «Армия-2019» принимают делегации, представляющие порядка 120 стран, в том числе более 40 министров обороны.

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