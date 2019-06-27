Москва, , 07:41 — REGNUM

Сегодня, 27 июня, президент РФ Владимир Путин встретится и поздравит с окончанием учёбы выпускников военных вузов, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин встречается с выпускниками военных вузов. 2018 Kremlin.ru

Глава государства выступит на торжественном приёме в честь выпускников военных вузов. В Кремль на прём приглашены 800 лучших выпускников 59 военных вузов.

Также в мероприятии примут участие 40 иностранных выпускников вузов Министерства обороны России.

Как сообщает ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни.

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