Нур-Султан, , 07:42 — REGNUM

Жители Украины подозреваются в незаконной продаже своих внутренних органов на территории Казахстана. Об этом сообщает украинское издание «Сегодня» со ссылкой на первого заместителя главы национальной полиции Вячеслава Аброськина.

По его словам, 20 жителей Украины продали свои почки за $10−15 тыс. Аброськин отметил, что стоимость почки была занижена примерно в десять раз. В рамках расследования задержано несколько человек, в том числе врач-трансплантолог.

Замглавы украинской полиции добавил, что люди продавали свои внутренние органы для решения материальных проблем — одному из подозреваемых средства понадобились для лечения жены.

Напомним, в 2012 году 17-летний гражданин Китая продал на нелегальном рынке свою почку за 22 тыс. юаней ($440) и купил на вырученные деньги iPhone и iPad. В настоящее время 25-летний Ванг является инвалидом с острой формой почечной недостаточности.

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