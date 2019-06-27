Пермь, , 07:35 — REGNUM

В Перми один из участников нападения на учеников четвёртого класса школы №127 не сумел добиться изменения приговора. Пермский краевой суд отказался удовлетворить его жалобу, сообщили журналистам в суде.

Таким образом, подросток проведёт в колонии семь лет. Также ему назначены медицинские принудительные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года двое подростков напали на школу №127. Они ворвались в помещение, где занимался четвёртый класс, и устроили резню. Пострадали десять человек: дети и педагог.