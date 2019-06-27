Уфа, , 07:00 — REGNUM

Более 27 тысяч молоди стерляди выпустили сотрудники компании «Газпром трансгаз Уфа» и представители Кармановского рыбхоза в реку Белую под Уфой. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Мероприятие прошло в связи с завершением капитального ремонта резервных ниток подводных переходов газопроводов в Полянском и Кармаскалинском линейно-производственных управлениях магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа».

«Мероприятия по сохранению и поддержанию водных экосистем, как правило, входят в планы проводимых ремонтных работ подводных переходов», — пояснил заместитель гендиректора по ремонту и капитальному строительству компании Сергей Гордеев.

Стерлядь — ценный вид исчезающих осетровых рыб, занесенный в Красную книгу России и Башкирии. В республике обитает в реке Белой и крупных ее притоках — Сим, Уфа, Дема. Лето является самым благоприятным периодом для выпуска мальков в естественную среду. Их разводили в особых условиях и перед отправкой адаптировали к предстоящей температурной среде.

Читайте также: В Волгу в чебоксарском Заволжье выпустят мальков стерляди и толстолобика