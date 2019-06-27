Владивосток, , 07:58 — REGNUM

Губернатор Приморья Олег Кожемяко внёс в Законодательное собрание региона инициативу о присвоении почётных званий «Город воинской славы» и «Населённый пункт воинской доблести», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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На территории Приморья в разные годы было место подвигу: здесь, в 20-е годы гремели «штурмовые ночи Спасска», в 1929 году прошла операция по «принуждению к миру» на КВЖД, в предвоенный период в Приморье прошли сражения за высоту Безымянную на Хасане, отсюда, в 1945 году в освободительный поход пошли соединения Советской Армии ставить точку во Второй Мировой войне, отсюда в 1950-е годы вылетали авиационные полки в Корею, отсюда в 60-е годы уходили разведывательные корабли к Вьетнаму, здесь отгремели бои у острова Даманский.

Глава Приморья предложил, таким образом, увековечить память приморцев, совершивших подвиг во имя защиты Родины, тех, кто отдал свои жизни.

Сообщается, что муниципальному образованию, удостоенному статуса «Города воинской славы» или «Населённый пункт воинской доблести», будет вручаться грамота губернатора, а в самом населенном пункте будет устанавливаться стела с информацией о присвоении статуса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году городу Владивостоку был присвоен почётный статус «города воинской славы», а 2 сентября, в день окончания Второй Мировой войны на главной площади города была установлена стела с барельефом, отражающим исторические периоды героического прошлого нынешней дальневосточной столицы.