Владикавказ, , 06:32 — REGNUM

Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ) имени К. Л. Хетагурова стал аффилированным членом Всемирной туристской организации ООН, сообщила пресс-служба вуза.

Положительный результат рассмотрения заявки университета сообщили на сессии Исполнительного совета ЮНВТО, который состоялся в Баку. Вместе с СОГУ в организацию был принят ряд других организаций — комитет по туризму Хорватии, Российский союз туристического развития и Высший институт туризма и гостиничного бизнеса Саудовской Аравии.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) — это специализированное межправительственное учреждение в системе Организации объединенных наций, работу которой поддерживают 158 стран. Организация развивает направления ответственного, устойчивого и общедоступного туризма путём поощрения своих членов. Свыше 500 участников ЮНВТО представляют частный сектор, образовательные учреждения, туристические ассоциации и местные органы управления туризмом.

Ранее выпускники программы профессиональной переподготовки Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова получили сертификаты, подтверждающие квалификацию экскурсоводов.

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