Курган, , 06:39 — REGNUM

В школах Курганской области обеспеченность психологами составляет 60%. Один педагог работает на несколько школ. Об этом сообщил врио директора департамента образования и науки региона Андрей Кочеров на координационном совете по развитию психологической службы Зауралья.

Особенно не хватает школьных психологов на селе. По сведениям инновационно-методического центра Кургана, среди педагогов данной специализации высокая текучка кадров по причине большой нагрузки. При нормативе один психолог на 500 детей, в Курганской области доходит до 1900. За полгода 2019 года из школ столицы Зауралья ушли 12 психологов.

«В этом году зашкаливает количество суицидов, 6 случаев в этом полугодии, дети уходят из жизни, и мы этот процесс не можем контролировать, это наша вина. Уходят из жизни подростки 17 лет, не 13−14, где самый переломный период», — цитирует 45.ru заместителя губернатора Курганской области по соцполитике Татьяну Меньщикову.

На совещании также отмечалась недостаточная психологическая работа в регионе с детьми-инвалидами и асоциальными семьями.