Курган, 27 июня 2019, 06:39 — REGNUM
В школах Курганской области обеспеченность психологами составляет 60%. Один педагог работает на несколько школ. Об этом сообщил врио директора департамента образования и науки региона Андрей Кочеров на координационном совете по развитию психологической службы Зауралья.
Особенно не хватает школьных психологов на селе. По сведениям инновационно-методического центра Кургана, среди педагогов данной специализации высокая текучка кадров по причине большой нагрузки. При нормативе один психолог на 500 детей, в Курганской области доходит до 1900. За полгода 2019 года из школ столицы Зауралья ушли 12 психологов.
На совещании также отмечалась недостаточная психологическая работа в регионе с детьми-инвалидами и асоциальными семьями.