Нур-Султан, , 07:12 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил работникам СМИ и журналистским сообществам государственные премии и гранты, сообщили в пресс-службе главы государства.

26 июня в администрации президента состоялась церемония награждения работников СМИ. Во время мероприятия Токаев поздравил всё журналистское сообщество с предстоящим профессиональным праздником.

Глава государства считает, что в настоящее время наблюдается начало новой эры журналистики, в которой интернет и социальные сети стали играть ключевую роль. Токаев добавил, что государство продолжит поддерживать СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня правительство Казахстана приняло постановление, которое внесло изменение в постановление «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан». После принятия документа 28 июня в республике утверждён День работников СМИ.