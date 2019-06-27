Москва, , 05:15 — REGNUM

Стоимость обучения на платных отделениях российских вузов за последний год выросла в среднем по стране на 15−19%. Об этом 27 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщается, в мае стоимость семестра учебы в государственных и муниципальных вузах увеличилась в среднем до 68,9 тысячи рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 58 тысяч рублей.

Сопоставимо выросла и стоимость обучения в негосударственных заведениях: с 46,3 тысячи до 55,2 тысячи рублей.

Принимая во внимание данные прошлых лет о темпах роста цен за лето, специалисты прогнозируют, что к началу учебного года в сентябре стоимость договорного обучения может вырасти ещё в среднем на 15−20%.

Такой рост цен эксперты, в числе прочего, связывают связи с необходимостью удерживать заработные платы преподавателей на уровне 200% от средних по региону в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина.

Отмечается также, что число бюджетных мест в целом снижается, а количество абитуриентов, напротив, растёт, что приводит к повышенному спрос на платное обучение.

Комментируя эти данные, в пресс-службе ФАС отметили, что рынок услуг в сфере образования является конкурентным, цены на услуги учебных заведений не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма баланса спроса и предложения.