Казань, , 05:14 — REGNUM

Поправки в республиканский Семейный кодекс внесены в Госсовет Татарии и будут рассмотрены на ближайшей сессии. Региональный законопроект затрагивает вопросы алиментных обязательств для граждан предпенсионного возраста. Автором поправок является комитет по социальной политике Госсовета РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, понятие «граждане предпенсионного возраста», который наступает за пять лет до выхода на пенсию, было введено федеральным законом после того, как в октябре 2018 года в России был поднят пенсионный возраст. Женщины теперь будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

В связи с появлением новой категории граждан, депутаты профильного комитета Госсовета предложили расширить на них нормы по алиментам, дополнив раздел VIII статьей 153 литера 1:

«Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста (статьи 75, 77, 79, 80, 83 — 87 настоящего Кодекса), на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)».

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что изменения не потребуют дополнительных расходов из бюджета.