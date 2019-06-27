Курган, , 06:36 — REGNUM

В Курганской области во время летнего отдыха в лагерях региона травмировалось 16 детей. Об этом было заявлено на заседании в региональном департаменте образования и науки 26 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первая смена детского отдыха уже подошла к концу. Были выявлены недостатки в планировании распорядка работы детских лагерей, медосмотрах и финансировании транспортных расходов.

Отметим, что на июнь 2019 года в Зауралье работает 388 лагерей дневного пребывания и 15 загородных, 10 санаториев и профилакториев, два лагеря труда и отдыха и один палаточный лагерь.