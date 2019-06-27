Москва, , 04:33 — REGNUM

Интернет-пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 03:30 по московскому времени. Наибольшее число жалоб поступает от пользователи из США и ряда стран Европы, включая Великобританию, Германию, Данию, а также Россию.

Подавляющее большинство жалоб (90%) связано с отсутствием доступа к сайту, ещё у 9% наблюдаются проблемы с авторизацией.

Напомним, что сбои в работе «Википедии» уже наблюдались в середине мая. Большинство сообщений также было связано с недоступностью сайта энциклопедии.