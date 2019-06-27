Курган, , 06:31 — REGNUM

Трое жителей Курганской области, которые на производстве лишились ног, получили 26 июня новые автомобили модели «Лада Гранта», специально оборудованных под индивидуальные особенности их водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Управляющая областным отделением Фонда социального страхования РФ Зоя Брунчукова отметила, что стоимость одного автомобиля составляет 467 тыс. рублей. На их приобретение и переоборудование под физические возможности каждого владельца из бюджета направлено 1,4 млн рублей. Оплата расходов на горюче-смазочные материалы осуществляется путём ежегодной выплаты получателю спецавтомобиля 835 рублей.

По информации Курганского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в 2018 году получателями адаптированных автомобилей стали 16 зауральцев.