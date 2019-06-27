Москва, , 03:53 — REGNUM

Количество административных и уголовных дел по фактам незаконного ввоза и вывоза животных в России в 2018 году снизилось почти на на треть. Об этом 27 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Как сообщается, в2016 году было возбуждено 79 административных и уголовных дел по фактам контрабанды зверей, птиц и земноводных, в 2017 году количество таких дел возросло до 95, но уже в 2018 году их стало всего 60.

Отмечается, что принятый в России в минувшем году закон о запрете жестокого обращения с животными привел к постепенному спаду объемов контрабанды. Тем не менее пограничники продолжают выявлять крупные партии представителей экзотической фауны, а онлайн-магазины принимают заказы на доставку «абсолютно любых животных».

Начальник главного управления ФТС по борьбе с контрабандой Андрей Юдинцев рассказал изданию, что наиболее часто в Россию незаконно ввозят именно экзотических животных: ящериц, пауков, черепах, крокодилов, приматов, попугаев. Основными поставщиками подобного «живого товара» являются Куба, Перу и Мадагаскар. Кроме этого, из Таиланда, Вьетнама и с Филиппин ввозятся лекарственные препараты, содержащие части редких животных и растений.

На экспорт из России, по данным ФТС, идут главным образом тигры, их кости и шкуры, а также птицы семейства соколиных. Также контрабандисты вывозят желчь и лапы медведя, мускус кабарги.

Адресатами незаконного трафика экзотических животных являются главным образом контактные зоопарки и мобильные зверинцы, а оборот чёрного зоорынка в России оценивается экспертами в десятки миллионов долларов.