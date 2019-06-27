Киев, , 02:57 — REGNUM

Группа туристов с Украины была выселена из отеля на греческом острове Каламос из-за вывешенных флагов на балконах. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Как уточняется, в отель Bomo Calamos Beach Hotel приехала психолог из Киева Наталья Подоляк с группой детей. После заселения они решили развесить флаги на балконах здания.

По информации ТСН, постояльцы вывесили государственный флаг Украины, флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также знамя детско-семейного клуба «Я да Винчи».

Как рассказала сама Наталья Подоляк на своей странице в Facebook, спустя несколько дней другие жильцы пожаловались на то, что «флаги оскорбляют их достоинство». «Пока мы с группой были на экскурсии, персонал отеля, по указанию директора отеля, взяли ключи от наших номеров, зашли в номера и сняли все флаги», — написала она.

«Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции. Позже я узнала, что таких законов нет, а в ответ прозвучало, что это частный отель и у него свои законы», — рассказала Подоляк.

По словам женщины, руководство отеля приняло решение об их выселении. При этом деньги за последние оплаченные сутки украинским постояльцам пообещали вернуть.

Как сообщается, в гостиницу позднее также прибыл представитель туроператора. Мужчина пояснил, что «жители были недовольны красно-чёрными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом».

«Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути, и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели», — сообщила Подоляк.