Белгород, , 21:02 — REGNUM

Белгородский активист Максим Климов обратился в прокуратуру с жалобой на митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, заявившего, что Великую Отечественную войну «выиграли крещёные люди». Об этом активист сообщил на своей странице в соцсети.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (cc) Saint-Petersburg Theological Academy

«В истории войны есть очень показательный для нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии — то есть молодых бойцов, которые рождены были уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, — они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещёные люди — те, кто призваны были, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную», — заявил митрополит Иоанн 22 июня на мероприятии, посвящённом годовщине начала Великой Отечественной войны.

В заявлении активиста говорится, что митрополит оскорбил миллионы солдат Красной армии, исповедовавших мусульманство, иудаизм и буддизм, а также не принадлежавших ни к одному вероисповеданию. Также, по мнению Климова, митрополит, являясь публичной персоной, распространяет заведомо ложные сведения.

Белгородец просит прокуратуру проверить выступление митрополита на предмет наличия преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны».