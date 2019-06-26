Массачусетс, США, , 20:53 — REGNUM

Ректор Массачусетского технологического института (МТИ) Рафаэль Райт обратился с открытым письмом ко всем сотрудникам, преподавателям и студентам вуза, в котором предостерег от создания «токсичной обстановки» вокруг этнических китайцев, сообщает 26 июня Синьхуа.

По словам ученого, цензура, а также подозрение и страх вредят имиджу как МТИ, так и США. Считая китайских коллег, работающих в университете, друзьями и профессионалами, Райт с разочарованием высказывается о «национальном контексте» отношений в коллективе. «Преподаватели, докторанты и студенты, являющиеся гражданами Китая, а также американцы китайского происхождения говорят мне, — обращается ректор, — что имея дело с государственными учреждениями, они чувствуют несправедливое отношение», которое заключается в подозрительности и постоянной готовности к обвинениям в их адрес.

«Длительные задержки выдачи виз и агрессивные выпады в отношении большинства иммигрантов и представителей других групп по причине религии, расы, этнического происхождения или национальной принадлежности, все эти действия и политика подтверждают то, что США закрывают свои двери, что мы больше не стремимся привлечь самых динамичных и творческих людей в мире», — сожалеет Райт. И это создает для США и МТИ «неприемлемые издержки».

Заявление прозвучало как реакция МТИ на предвзятое ужесточение визовых ограничений для китайских студентов и сотрудников со стороны американского правительства.