София, , 20:12 — REGNUM

Акция «Ветераны за мир. Ветераны против терроризма», совместно организованная объединением ветеранов «Боевое братство» и болгарским общенародным союзом «Боевая дружба» состоится в городе Велико Тырново (Болгария) 28−29 июня, сообщает пресс-служба Международного союза общественных объединений ветеранов «Боевое братство».

Геннадий Шорохов, глава российской делегации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» «В нынешней сложной международной обстановке борьба за мир, в том числе против терроризма, приобретает особую актуальность и значимость. Поэтому вопрос консолидации ветеранов станет основным на встрече»

Ожидается, что в запланированной акции «Ветераны за мир. Ветераны против терроризма», а также Первом общеболгарском военном сборе будут участвовать представители Международного союза «Боевое братство» из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Болгарского общенародного союза «Боевая дружба», ветераны Балканских стран, и других государств.

Как отмечается в сообщении, в составе российской делегации в Велико Тырново отправятся Герои России, представители ветеранских организаций, научно-экспертного сообщества и другие.