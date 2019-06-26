Кишинёв, , 19:30 — REGNUM

МВД России 26 июня предъявило новое заочное обвинение экс-лидеру Демпартии Молдавии, олигарху Владимиру Плахотнюку. Как сообщило РБК, Плахотнюк обвиняется в руководстве международным наркосиндикатом, и ему грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, молдавский олигарх участвовал в поставках марокканского гашиша в Россию через Испанию. Те же обвинения предъявлены экс-депутату от Демпартии Константину Цуцу, которого следствие считает сообщником Плахотнюка, который служил его связным с наркокартелем.

Преступная группировка была создана летом 2012 года, ее возглавили криминальный авторитет Олег Прутяну по прозвищу Борман и «иные лица из числа уроженцев Молдавии и Испании». У следствия есть видеодоказательства преступной деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в отношении Плахотнюка в России уже завели два уголовных дела — по обвинению в попытке организации заказного убийства молдавского предпринимателя и политика Ренато Усатого и в незаконном выводе из России 37 млрд рублей.

14 июня, после того как Демпартия проиграла выборы в Молдавии и было назначено новое правительство, Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии. Его нынешнее местоположение точно неизвестно, но предположительно он находится в США, где в последнее время проживала его семья.