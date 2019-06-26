Кострома, , 19:08 — REGNUM

100 представителей команд патриотических клубов и юнармейских отрядов из 10 регионов Центрального федерального округа России приняли участие в молодежном военно-спортивном форуме, который открылся в Костроме на базе 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка, — сообщила пресс-служба областной администрации.

Участники проходят учебно-практические занятия, семинары, лектории, мастер-классы. демонстрируют способности в военно-прикладных видах спорта — на комплексе силовых упражнений и в беге с преодолением единой полосы препятствий.

Среди членов патриотических клубов пройдут соревнования по стрельбе, конкурс на знание истории Отечества, строевые смотры, силовая подготовка, преодоление полосы препятствий, тактическая игра, теоретические конкурсы, строевой смотр и конкурс командиров.

На мероприятие в Кострому приехали 9 команд из Ивановской, Тверской, Орловской, Калужской, Рязанской, Брянской, Тульской, Воронежской и Смоленской областей. Костромскую область представляют 5 команд из Галичского, Межевского, Буйского районов, а также коллективы из Волгореченска и Костромы.