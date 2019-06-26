Челябинск, , 19:07 — REGNUM

В Челябинской области подвели итоги сдачи единых государственных экзаменов. 170 выпускников получили высшие 100 баллов, сообщили журналистам в пресс-службе областного минобразования.

По сравнению с 2018 и 2017 годом количество 100-балльников выросло. В 2017-м их было 129, а в 2018-м уже 160. 11 выпускников сдали на максимальный результат два экзамена, а двое — три.

Существенно выросло количество 100-балльников по профильной математике, химии и физике. На уровне 2018 года оно осталось по литературе — 16. А вот по русскому языку по сравнению с тем периодом количество выпускников, завоевавших максимальный балл, упало с 99 до 54.