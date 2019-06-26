Челябинск, , 18:49 — REGNUM

В Челябинской области два школьника сдали на 100 баллов три единых государственных экзамена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В Челябинске три 100-балльных результата завоевал выпускник лицея №31 Савелий Григорьев. На максимум он сдал русский язык, информатику и профильную математику.

А в Озёрске 300 баллов за три экзамена получила выпускница лицея №39 Екатерина Санникова. Она сдала русский и английский языки, а также информатику.

В министерстве отмечают, что девушка была близка и к четвёртому 100-балльному результату, по профильной математике. Для того чтобы стать ещё одним выпускником в России, набравшим за четыре экзамена 400 баллов, ей не хватило всего шести баллов.