Щёлково, Московская область, , 18:20 — REGNUM

Вопрос ремонта Щёлковской районной больницы №2 снят с контроля активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Московской области, сообщили 26 июня в пресс-службе ОНФ.

Решение принято после осмотра помещений больницы экспертами и опроса пациентов. В проверке приняли участие специалисты областного министерства здравоохранения и администрации городского округа.

Медицинское учреждение предложили капитально отремонтировать в 2015 году.

«Больница находится в центре города, поэтому здесь очень большой поток пациентов. Прежде обстановка в отделениях больницы была такая: из своей палаты больные могли видеть, что происходит этажом ниже, а за ними могли невольно наблюдать пациенты верхнего этажа — такими были дыры даже в межэтажных перекрытиях», — рассказал член регионального штаба ОНФ, генеральный директор благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев.

В 2016 году средства на ремонт были выделены правительством Московской области, после чего начались работы. За два года были отремонтированы межэтажные перекрытия, укреплены несущие конструкции, заменены оборудование и мебель.

Снят с контроля и другой объект в Щёлково — подстанция скорой помощи, которую открыли по инициативе ОНФ в 2015 году. Объект доказал свою востребованность — было принято за четыре года около 33 тысяч вызовов.

Активисты ОНФ считают, что в Щёлковском городском округе Подмосковья остаются проблемы доступности медицинской помощи в первичном звене. Не хватает врачей узкого профиля, педиатров, недостаточно оснащены медорганизации специальным оборудованием.

Также в региональном отделении предлагают распространить на территории Московской области практику круглосуточных государственных аптек, которые обеспечат население льготными лекарственными препаратами по приемлемым ценам.