Обнинск, Калужская область, , 18:12 — REGNUM

В городе Обнинске (Калужская область) 26 июня в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию атомной энергетики и пуску первой в мире АЭС и 185-летию образования гидрометеорологической службы России, на метеомачте был торжественно поднят флаг Росгидромета и госкорпорации «Росатом».

Поднятый на мачте флаг символизирует сотрудничество двух ведомств в области развития ядерной энергетики Admobninsk.ru

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель НПО «Тайфун» Ирина Куприянова, поднятый на мачте флаг символизирует сотрудничество двух ведомств в области развития ядерной энергетики, ядерной и радиоэкологической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, пуск реактора Обнинской АЭС состоялся 26 июня 1954 года под научным руководством Игоря Васильевича Курчатова и стал событием мирового масштаба, которое положило начало «мирной» эре по использованию атомной энергии. Станция находилась в эксплуатации 48 лет, а 29 апреля 2002 года ее реактор был заглушен навсегда. В настоящее время атомная электростанция в Обнинске действует как отраслевой мемориальный комплекс.