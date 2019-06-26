Москва, 26 июня 2019, 17:52 — REGNUM
Атмосферное давление в Москве опустится до рекордных значений, сообщает портал «Метеоновости».
"Циклон с северо-запада будет определять погоду ближайших дней в московском регионе. С ним ожидается резкое падение атмосферного давления», — говорится в сообщении.
Ожидается, что 27 июня атмосферное давление опустится на 14 единиц до 738 мм ртутного столба. 28 июня оно станет ещё ниже — 730 мм ртутного столба. Для этого дня июня уровень станет абсолютным минимумом. Рекорд установлен в 1956 году — 732 мм ртутного столба.
Повышение давления начнётся 29 июня. Оно вырастет на десять пунктов, но останется ниже нормальных значений.
Синоптики предупреждают о риске ухудшения самочувствия не только у метеочувствительных людей. В такие дни рекомендуется избегать физических нагрузок и переутомления.