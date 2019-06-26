Москва, , 17:52 — REGNUM

Атмосферное давление в Москве опустится до рекордных значений, сообщает портал «Метеоновости».

"Циклон с северо-запада будет определять погоду ближайших дней в московском регионе. С ним ожидается резкое падение атмосферного давления», — говорится в сообщении.

Ожидается, что 27 июня атмосферное давление опустится на 14 единиц до 738 мм ртутного столба. 28 июня оно станет ещё ниже — 730 мм ртутного столба. Для этого дня июня уровень станет абсолютным минимумом. Рекорд установлен в 1956 году — 732 мм ртутного столба.

Повышение давления начнётся 29 июня. Оно вырастет на десять пунктов, но останется ниже нормальных значений.

Синоптики предупреждают о риске ухудшения самочувствия не только у метеочувствительных людей. В такие дни рекомендуется избегать физических нагрузок и переутомления.