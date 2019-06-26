Воронеж, , 17:39 — REGNUM

На протяжении 14 лет в Воронежском областном клиническом онкодиспансере для лечения пациентов использовалось незарегистрированное медицинское изделие. Об этом областной Росздравнадзор объявил после проверки медицинского учреждения, в котором в конце мая во время процедуры лучевой терапии погибла пациентка.

Специалисты провели проверку по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой.

Пациентка проходила лучевую терапию в соответствии с прописанным лечением. Нарушений действующего законодательства, регламентирующего организацию и оказание медицинской помощи, в диспансере не выявили. Однако оказалось, что аппарат лучевой терапии Teragram, купленный в 2005 году, не зарегистрирован на территории Российской Федерации и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

Росздравнадзор по Воронежской области составил акт проверки и выдал главному врачу БУЗ ВО «ВОКОД» предписание до 22 июля принять меры по устранению нарушений. Также было составлено два протокола об административном правонарушении статьям «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий» и «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)». Материалы были переданы в Министерство здравоохранения РФ и следственные органы.

Эксплуатация аналогичных установок была приостановлена решением Росздравнадзора с 28 мая — по всей стране.

В правительстве Воронежской области заявили, что органы региональной власти оказывают всестороннюю поддержку профильным федеральным ведомствам в расследовании обстоятельств этой закупки.

«Подобная техника массово ввозилась на территорию России несколько лет назад и сейчас повсеместно запрещается в регионах. Выражаем уверенность, что объективную правовую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы.

Сегодня первостепенная задача органов региональной власти завершить начатую ранее по поручению губернатора всестороннюю внеочередную проверку безопасности медицинской техники во всех без исключения воронежских медучреждениях», — говорится в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 года на лучевой терапии в аппарате находилась 51-летняя женщины. Подъемный механизм установки заклинило, тело пациентки было сдавлено, и она скончалась от травм. Было возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что аппарат в ноябре 2018 проходил проверку и неполадок в его работе обнаружено не было. Главный врач диспансера Иван Мошуров сообщил ТАСС, что с 2005 года аппарат проходил все проверки, в том числе и Росздравнадзора, работал без неполадок и обслуживался специалистами, а о том, что он не зарегистрирован в РФ, в онкодиспансере никто не знал.