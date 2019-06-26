Архангельск, , 17:51 — REGNUM

С Красной пристани Архангельска стартовала туристическая экспедиция на Новую Землю. На борту яхты «Lady Dana 44» — восемь туристов из Польши и два сотрудника национального парка «Русская Арктика», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яхта «Lady Dana 44» Galeria.trojmiasto.pl

Яхта отправилась в рейс с капитаном из Гданьска Ришардом Войновски. Впереди — почти месяц пути по территории самого крупного арктического национального парка в мире, «Русской Арктике».

Сотрудники парка на Мысе Желания проведут сезонные полевые работы и продолжат ежегодный мониторинг флоры и фауны арктических островов.

В планах капитана Войновски дойти на яхте также до островов Земли Франца-Иосифа. Однако, это будет зависеть от ледовой обстановки. Сейчас известно, что льдов в районе островов архипелага много и они плотные.

«Мы были впервые в «Русской Арктике» в 2013 году. Мы шли вокруг Северного морского полюса, через Северный морской путь, и ждали, чтобы лед опустился, и нам посчастливилось увидеть красоту архипелага Земля Франца-Иосифа. Это очень замечательное путешествие. Мы видели китов, моржей и белых медведей совсем рядом с яхтой», — поделился капитан яхты Ришард Войновски.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в нацпарке, летом 2019 года «Lady Dana 44» посетит национальный парк трижды. Все три рейса в «Русскую Арктику» будут туристическими.